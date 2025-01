Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,37 EUR.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,37 EUR. Bei 31,60 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 31,30 EUR. Mit einem Wert von 31,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.148 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 17,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 82,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,35 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber -0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,27 Mrd. EUR eingefahren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

