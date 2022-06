Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,74 EUR

Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 24,80 EUR ab. Bei 24,41 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 686.188 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 76,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,22 EUR am 16.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 2,39 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,29 EUR.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

