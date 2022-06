Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,65 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 16:22:00 Uhr bei 25,49 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 25,66 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 24,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.293.311 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR. 75,93 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 24,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 5,24 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,29 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent verringert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

