Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 3,6 Prozent auf 29,59 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,01 EUR zu. Bei 28,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 853.657 Zalando-Aktien.

Bei 101,55 EUR markierte der Titel am 27.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,86 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,94 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 41,31 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 43,73 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.237,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.205,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Zalando am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,415 EUR fest.

