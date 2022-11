Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,19 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 29,19 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 28,63 EUR. Bei 29,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.583 Zalando-Aktien.

Bei 86,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,60 EUR.

Am 03.11.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,05 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.02.2024 dürfte Zalando die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,242 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

