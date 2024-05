Zalando Aktie News: Zalando am Mittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 23,41 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 23,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 23,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 167.886 Stück.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 32,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,42 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 46,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,84 EUR an.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Zalando dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,813 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen