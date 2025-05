Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag billiger

So bewegt sich Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 30,19 EUR nach.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 30,19 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 29,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409.575 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 32,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2024). Mit Abgaben von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

JD Sports-Aktie knickt nach Umsatzenttäuschung ein - Zalando-Aktie sinkt mit

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor 5 Jahren angefallen