Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 33,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.807 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Gewinne von 9,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,04 EUR am 25.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,85 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,35 EUR aus.

Zalando veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

