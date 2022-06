Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,22 EUR

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 25,26 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,94 EUR nach. Bei 22,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.089.832 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,15 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,94 EUR ab. Abschläge von 20,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,79 EUR.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.237,80 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com