Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 20,53 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 20,53 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 20,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.569 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,17 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 36,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Abschläge von 22,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,812 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

