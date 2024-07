Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Verlusten

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,09 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,09 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,75 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 106.616 Stück.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Gewinne von 39,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,06 EUR.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 31.07.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Aktie aus.

