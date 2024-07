Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zalando im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,34 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 23,34 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 23,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 230.338 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 07.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Aktie aus.

