Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 28,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.153 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,71 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2024. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 2,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,84 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,07 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain