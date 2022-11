Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Freitagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,85 EUR

-3,96% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 28,83 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie sank bis auf 28,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,79 EUR. Zuletzt wechselten 476.738 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 65,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Mit Abgaben von 50,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 36,60 EUR.

Am 03.11.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.733,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,236 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie etwas schwächer: Berenberg belässt Einstufung und Kursziel für Zalando unverändert

Zalando, Delivery Hero & Co: Technologie-Rally dank moderateren Zinserwartungen

Zalando-Aktie gewinnt: Zalando mit höherem Umsatz - Prognose für Gesamtjahr am unteren Ende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images