Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 24,18 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 24,18 EUR zu. Bei 24,25 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 362.274 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,04 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 34,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,06 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,840 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

