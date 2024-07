Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 23,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 23,59 EUR. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.099 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 36,03 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 32,56 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,06 EUR.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,840 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

