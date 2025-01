Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 34,24 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 34,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 650.649 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 35,87 EUR markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 4,54 Prozent niedriger. Bei 18,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 47,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,35 EUR.

Am 05.11.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

