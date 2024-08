Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 24,62 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 24,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,62 EUR. Bei 24,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196.377 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,31 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,22 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,56 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,883 EUR je Zalando-Aktie.

