Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag ins Plus

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 36,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 37,54 EUR. Bei 37,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 971.006 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,57 Prozent. Am 27.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,27 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.03.2022. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,90 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.099,70 EUR – ein Plus von 20,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.573,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.05.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

