Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 21,46 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 21,46 EUR. Bei 21,57 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.381.975 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 113,47 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,17 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Zalando dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,623 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

