Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 21,20 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 21,20 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 21,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,23 EUR. Zuletzt wechselten 128.029 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,53 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,17 EUR.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,623 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

