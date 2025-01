Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Donnerstagmittag zu

Zalando im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 35,46 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 35,46 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 35,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 168.327 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,87 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 18,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,35 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

