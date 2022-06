Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,38 EUR

-2,67% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 30.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 24,02 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 23,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.026.852 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,32 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,94 EUR am 24.06.2022. Mit einem Kursverlust von 14,71 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,67 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Zalando am 04.08.2022 vorlegen. Zalando dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,871 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie kann Verluste zum Teil wieder aufholen: Zalando kassiert Jahresprognose - Analysten streichen Kursziele zusammen

ASOS-, Inditex-, Delivery Hero-Aktien & Co verlieren: Zalando zieht Online- und Modebranche runter

Zalando-Aktie verliert: Credit Suisse senkt Kursziel für Zalando - Einstufung bleibt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images