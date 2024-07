Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagvormittag fester

Kurs der Zalando

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 24,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 24,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 24,22 EUR. Mit einem Wert von 23,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.521 Zalando-Aktien.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 32,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,09 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,06 EUR.

Zalando veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,831 EUR in den Büchern stehen haben wird.

