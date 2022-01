Zalando Aktie News: Zalando mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Zalando 68,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 68,52 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.503 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 68,74 EUR. Bei 67,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 234.162 Aktien.

Bei 105,90 EUR markierte der Titel am 07.07.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2022 auf bis zu 63,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,19 EUR je Zalando-Aktie an. In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

