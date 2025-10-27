DAX24.268 +0,1%Est505.702 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.181 +0,8%Euro1,1642 +0,1%Öl65,31 -0,6%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar
Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch? Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Zeitungsübernahme in Niedersachsen - Behörde gibt grünes Licht

27.10.25 11:20 Uhr

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Übernahme der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg durch die Madsack Mediengruppe ist unter Dach und Fach. Das Bundeskartellamt in Bonn machte die Freigabe bekannt.

Wer­bung

Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt teilte mit, dass das Vorhaben aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich sei. "Die Verbreitungsgebiete der Zeitungen der Madsack Mediengruppe und der Nordwest Mediengruppe überlappen sich nicht, sodass nicht von einem Wettbewerbsverhältnis auszugehen ist."

Madsack setzt schon länger auf regionale und lokale Medien

Mitte September hatte die Madsack Mediengruppe die geplante Übernahme für Anfang Januar 2026 angekündigt. Demnach wolle man die Anteile der Gesellschafterfamilien zu 100 Prozent übernehmen.

Zu der Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen "Nordwest-Zeitung", "Emder Zeitung" und "Anzeiger für Harlingerland", digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften.

Wer­bung

Die Madsack Mediengruppe mit Hauptsitz in Hannover verlegt 20 Zeitungstitel, darunter die "Hannoversche Allgemeine Zeitung", die "Leipziger Volkszeitung" und die "Lübecker Nachrichten". Über das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beliefert Madsack auch externe Zeitungshäuser mit überregionalen Inhalten. Insgesamt verzeichnen die Madsack-Titel nach Verlagsangaben 1,6 Millionen Abonnements./svv/DP/nas