Zhejiang Sanhua Intelligent Controls stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

30.08.25 06:35 Uhr

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden USD im Vergleich zu 992,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

