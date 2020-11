Zalando wächst kräftig und schreibt schwarze Zahlen - Zalando-Aktie im Plus

Aktien in diesem Artikel Zalando 85,20 EUR

Der bereinigte Gewinn legte kräftig zu, nach Steuern schaffte es Zalando in die schwarzen Zahlen. Die im Oktober zum zweiten Mal angehobenen Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 58,5 Millionen Euro nach einem Verlust im Vorjahr von 13,6 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 22 Cent.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg auf 118 Millionen Euro von 6,3 Millionen im Vorjahresquartal. Nach den vorläufigen Zahlen hatte der Konzern beim bereinigten EBIT zwischen 100 und 130 Millionen Euro landen wollen. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 6,4 Prozent von 0,4 Prozent.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) - eine wichtige Größe für Online-Marktplätze, die auch Provisionsgebühren umfasst - stieg auf 2,46 (Vorjahr 1,89) Milliarden Euro und lag damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 2,43 bis 2,48 Milliarden Euro.

Der Umsatz legte auf 1,85 Milliarden von 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr zu. Die angestrebte Spanne hatte auf 1,83 bis 1,87 Milliarden Euro gelautet.

Im Gesamtjahr soll nach der im Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr angehobenen Prognose das bereinigte EBIT nun auf 375 bis 425 Millionen Euro steigen. Der GMV soll 25 bis 27 Prozent zulegen, der Umsatz 20 bis 22 Prozent.

Zalando-Aktie nach Zahlen etwas fester

Die Zalando-Aktie verteuert sich am Mittwoch im frühen XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 85,40 Euro. In den vergangenen Tagen hat die Aktie des Online-Modehändlers mit ihrem kräftigen Kurszuwachs bereits wieder Tuchfühlung zu ihrem Rekordhoch von 87,74 Euro aus der ersten Oktoberhälfte aufgenommen. Zalando gilt als einer der Corona-Krisengewinner, der Online-Handel boomt in Zeiten der Corona-Pandemie mehr denn je.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von einem sehr starken dritten Quartal des Internet-Modehändlers. Auch der bestätigte Ausblick spreche für seine beibehaltene Kaufempfehlung. Analystin Georgina Johanan von JPMorgan ist etwas zurückhaltender: Angesichts der bereits bekannten Daten seien die Quartalszahlen unspektakulär ausgefallen, so die Expertin.

