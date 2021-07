HELLA erfüllt dank regen Neugeschäfts die eigenen Erwartungen - HELLA-Aktie steigt

So erhöhte sich der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz auf vorläufiger Basis um 13,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 510 (Vorjahr: 227) Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 8,0 (4,0) Prozent.

HELLA hatte im April die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2020/21 per Ende Mai erhöht und einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite von rund 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBIT-Marge sah HELLA ebenfalls in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite von rund 6,0 bis 8,0 Prozent.

Das zurückliegende Geschäftsjahr war nach Aussage von HELLA-Chef Rolf Breidenbach von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Neben der Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hätten besonders die erhebliche Ressourcenengpässe in den globalen Liefer- und Logistikketten die Geschäfte beeinträchtigt. "Das wird sich aller Voraussicht nach auch im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen", sagte Breidenbach. Die finalen und vollständigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021 will HELLA am 19. August veröffentlichen.

Via XETRA steigen HELLA-Aktien zeitweise um 1,30 Prozent auf 59,24 Euro.

