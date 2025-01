Ziele im Blick

Symrise ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wie geplant profitabel gewachsen.

2025 will der Duftstoff- und Aromenhersteller die kürzlich angepassten mittelfristigen Ziele erfüllen, wenngleich die Rendite am unteren Ende des Zielkorridors gesehen wird, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte.

2024 wurde das im November erhöhte Ziel von mehr als 7 Prozent organischem Wachstum übertroffen, wenn auch nicht ganz so deutlich, wie von Analysten erwartet: Um 8,7 Prozent steigerte der DAX-Konzern die Einnahmen auf vergleichbarer Basis, nominell betrug das Plus 5,7 Prozent auf 5 Milliarden Euro. Das EBITDA erreichte 1,033 Milliarden Euro, das sind 130 Millionen mehr Gewinn als im Vorjahr. Die EBITDA-Marge erreichte entsprechend 20,7 Prozent und erfüllte damit das selbstgesteckte Ziel von mehr als 20 Prozent.

Analysten hatten im Konsens mit 9,6 Prozent vergleichbarem Wachstum und einer Marge von 20,4 Prozent gerechnet.

Netto verdiente Symrise 478 Millionen Euro - 41 Prozent mehr als 2023, als das Ergebnis von einem Produktionsstillstand in einer US-Fabrik sowie Kosten für die Neuaufstellung des Segments Scent & Care und einer Kartelluntersuchung belastet war.

2025 will Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent schaffen und dabei eine Umsatzrendite bezogen auf das EBITDA von "um die 21 Prozent" erwirtschaften. Im November hatte der neue CEO Jean-Yves Parisot für die Zeit bis 2028 einen Margenzielkorridor von 21 bis 23 Prozent ausgegeben. Mit Blick auf 2024 sagte Parisot: "Wir haben das Jahr genutzt, und unser Portfolio weiter geschärft und die Kostensituation stark verbessert."

Via XETRA fällt die Symrise-Aktie zwischenzeitlich um 1,42 Prozent auf 99,96 Euro.

