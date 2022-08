Delivery Hero-Aktie gibt nach: Kritischer Artikel dämpft Lauf bei Delivery Hero - Analysten erhöhen Kursziele

Nach zuletzt gutem Lauf der Aktie auch wegen ermutigender Aussagen zum Erreichen der Profitabilität wurden die Anleger etwas vorsichtiger: Die Titel des Essenslieferers geben im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise um 2,89 Prozent auf 51,16 Euro nach.

Nach einer düsteren Entwicklung seit November 2021 hat sich der Kurs zuletzt berappelt, seit Mitte Mai hat er sich mehr als verdoppelt auf zuletzt fast 53 Euro. Zum Vergleich: im November hatten die Aktien noch mehr als 130 Euro gekostet.

Passend zur Kursentwicklung bis vor einigen Monaten berichtete nun das "Handelsblatt" in einem Artikel unter dem Titel "Ende des Liefer-Hypes" von absackenden Bewertungen und hinterfragt darin die Refinanzierung von "Quick-Commerce"-Spezialisten, darunter das in Deutschland aktive Unternehmen Gorillas. Börsianer sehen den Bericht negativ, auch für die Stimmung der Delivery Hero-Anleger wegen der Gorillas-Beteiligung des Konzerns.

Nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen am Dienstag reagierten indes nun Analysten mit Kurszielerhöhungen. Vor allem Goldman Sachs fiel auf mit einem relativ hohen 76-Euro-Ziel für Delivery Hero. Die Aussagen des Essenslieferanten zur Profitabilität stützten die Aussicht auf ein positives operatives Ergebnis im kommenden Jahr, urteilte Analyst Rob Joyce. Er liege mit einer Schätzung von knapp 300 Millionen Euro für diese Kennziffer deutlich über der Markterwartung von 3 Millionen Euro.

JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 71 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Essenslieferanten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gute Profitabilität. In den kommenden Tagen dürften die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr deutlich steigen.

Goldman hebt Ziel für Delivery Hero auf 76 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 72,50 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Essenslieferanten zur Profitabilität stützten die Aussicht auf ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er liege mit einer Schätzung von knapp 300 Millionen Euro für diese Kennziffer deutlich über der Markterwartung von drei Millionen Euro.

FRANKFURT / NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero