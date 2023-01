Nach Teslas Steam-Kooperation integriert Honda die PS5 in neue e-Autos der Marke AFEELA

• Über Weihnachten hat Tesla ein neues Software-Update ausgerollt und integriert Steam ins Infotainment• SHM zieht mit seiner neuen Marke AFEELA nach und präsentiert einen Prototyp mit integrierter PS5• Die ersten AFEELAs mit PS5 wird es frühestens Anfang 2026 geben

Tesla macht mit einer Steam-Kooperation vor, wie Gaming im Auto geht

Zocken im Auto liegt im Trend - das sagen zumindest Unternehmen wie Tesla und Sony Honda Mobility, ein Gemeinschaftsunternehmen von Sony und Honda. Während man über das Info- und Entertainment-System des Tesla Model X und Model Y seit Weihnachten auf tausende Spiele der Gaming-Plattform Steam zugreifen kann, integriert SHM in seine neuen E-Autos gleich eine ganze PlayStation 5.

SHM setzt noch einen drauf und integriert eine PS5 in den Prototyp der neuen Marke AFEELA

Für Tesla scheint die Steam-Kooperation lediglich ein weiteres kreatives System-Update zu sein, das mal eben über Weihnachten ausgerollt wurde. SHM jedoch präsentierte auf der CES Anfang Januar nicht nur die Integration der PS5, sondern gleich den Prototypen für das erste Modell einer ganz neuen Auto-Marke: AFEELA. Die integrierte PS5 wird hier beispielhaft für das geplante innovative Infotainment angeführt, das dem E-Auto mit leicht futuristischem Design den letzten Touch geben soll.

AFEELA hat große Ambitionen im Bereich Info- und Entertainment

In der Pressemitteilung zum neuen Prototyp formuliert AFEELA das Unternehmensziel: "Mobilitätsräume sollen zu Unterhaltungs- und Wohlfühl- und Erlebnisorten werden, in denen die echte und virtuelle Welt fließend ineinander übergehen." Man wolle, auch mithilfe des Metaverse, neue Unterhaltungsangebote ausloten und diese in die Fahrzeuge integrieren. Was genau das bedeutet, wird in der Pressemitteilung nicht spezifiziert. In jedem Fall aber wolle man "ein neues, angenehmes und aufregendes [Fahr-]Erlebnis schaffen" - und gleichzeitig Autonomie und Innovation vorantreiben.

Vorbestellungen für das erste AFEELA-Modell sollen ab der ersten Jahreshälfte 2025 entgegengenommen werden, die ersten Verkäufe sind für Ende 2025 geplant. Bei den Käuferinnen und Käufern ankommen werden die ersten AFEELAs nach diesem Zeitplan (in Nordamerika) voraussichtlich ab Frühjahr 2026. Ob dann auch schon Fahrzeuge nach Europa und auf andere Kontinente verkauft werden sollen, ist nicht bekannt.

