Indien-Investments: Starke Titel fürs Portfolio

von Jörg Billina, Euro am Sonntag





Knapp 118 Meter schießen die Phiroze Jeejeebhoy Towers in die Höhe. Mit ein wenig Fantasie lassen sich die Türme als Symbole für die enormen Chancen verstehen, die indische Aktien bieten. In dem 29-stöckigen Gebäude in Mumbais Dalal Street hat die National Stock Exchange of India ihren Sitz. Ein Top-Finanzplatz für mutige Investoren - wenn sie Schwankungen ertragen können. Im Jahr 2016 beispielsweise korrigierten die Notierungen in Reaktion auf eine von der Regierung schlecht organisierte Währungsreform deutlich. Auf Sicht von fünf Jahren jedoch stiegen die Kurse in Mumbai um 119 Prozent. Seit Jahresbeginn legte der iShares MSCI India um 30 Prozent zu.

Selbst wenn dem Subkontinent aufgrund mangelnder Kohlevorräte in den kommenden Wochen Blackouts drohen: Der Börsenaufschwung hat starke ökonomische, demografische und innovative Treiber, die trotz Energie-Engpässen wirksam bleiben.

Gut besuchte Shoppingmalls

Die Konjunktur nimmt kräftig Fahrt auf. Einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge steigt die wirtschaftliche Gesamtleistung in diesem Jahr um 9,5 und im kommenden Jahr um 8,5 Prozent. Keinem anderen Land - auch nicht China - traut der IWF mehr zu.

An Indiens Aufschwung haben die 1,3 Milliarden Verbraucher großen Anteil. Die Aufhebung von Corona-Beschränkungen und das Anfang November beginnende "Fest des Lichts" regen die Konsumfreude an. Der Nachholbedarf ist groß. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Binnennachfrage noch ein Minus von neun Prozent. Jetzt aber füllen sich die Shoppingmalls wieder, und auch der E-Commerce zieht kräftig an. Auf der Einkaufsliste stehen Haushaltsgeräte, Smartphones, Kleidung und Schmuck.

Kleinwagen für die Mittelschicht

Auch edle Automodelle sind gesucht. Mercedes-Benz India, der Marktführer im Luxussegment, verkaufte trotz angespannter Lieferketten zwischen Juli und September 4.100 Fahrzeuge und erzielte damit sein bislang bestes Quartalsergebnis. Nicht nur wohlhabende Inder geben mehr Geld für Mobilität und Prestige aus. Indiens größter Fahrzeughersteller Tata Motors produziert überwiegend Kleinwagen für die zahlenmäßig immer größer werdende Mittelschicht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat setzte das Unternehmen im September 53 Prozent mehr Pkw ab.

Die guten Zahlen motivieren Investoren zum Einstieg. Allein in den vergangenen drei Monaten legte die Aktie von Tata Motors um 68 Prozent zu. Anhaltende Kursfantasie entzündet sich an der beginnenden E-Offensive des Konzerns. Indiens Autofahrer seien bereit zum Wechsel, versichert Pathamadai Balachandran Balaji, der Finanzvorstand von Tatas Motors. Ende des Jahres sollen bereits fünf Prozent aller verkauften Tata-Modelle mit Elektroantrieb ausgestattet sein.

Reliance sorgt für Resilienz

Die wirtschaftliche Erholung spürt auch Reliance Industries. Der Mischkonzern - ein Dickschiff an Indiens Börse - profitiert vom steigenden Ölpreis, erzielt höhere Margen im Chemiegeschäft und steigert die Umsätze im Segment Internet. Als künftiges Wachstumsfeld hat Reliance Industries den Bereich erneuerbare Energien entdeckt.

Indien ist bislang noch der drittgrößte Emittent von klimaschädlichen Treibhausgasen. Mukesh Ambani, Chef von Reliance Industries und Indiens reichster Mann, will das ändern. Sein Plan: Bis zum Jahr 2030 soll der Konzern 100 Gigawatt Elektrizität aus Sonnen- und Windenergie bereitstellen. "Wir sorgen für eine resiliente Zukunft Indiens", sagt Ambani. Die ambitionierte Vorgabe inspiriert die Anleger. Die Aktie notiert aktuell auf Allzeithoch.

Tata Motors und Reliance Industries sind nur zwei Beispiele für vielversprechende indische Unternehmen. Die Liste aussichtsreicher Titel lässt sich problemlos verlängern. Potenzial bieten unter anderem Hindustan Unilever, das Software-Unternehmen Infosys und die Icici Bank.

Neue Unternehmen kommen hinzu, der Kurszettel in Mumbai wird länger, moderner und diversifizierter. Zahlreiche Start-up-Unternehmen sind bereits an die Börse gegangen oder streben ein Initial Public Offering an. Im Juli ließ sich beispielsweise Zomato listen. Der Online-Lebensmittel-Lieferdienst sammelte umgerechnet rund eine Milliarde Euro ein. Die Mittel sollen die Expansion finanzieren. In den Startlöchern für eine Erstnotiz stehen auch der Zahlungsdienstleister Paytm und das E-Commerce-Unternehmen Flipkart.

Die Investmentbanker von Goldman Sachs sind sich angesichts der vielen positiven Entwicklungen in Indien sicher: Inländische und internationale Investoren werden in den kommenden Jahren ihren Einsatz erhöhen. Schon 2024 könne die Marktkapitalisierung an der Börse von aktuell 2,9 Billionen auf umgerechnet 4,3 Billionen Euro steigen. Der Aktienmarkt in Mumbai wäre dann wertvoller als die Börse der einstigen Kolonialmacht Großbritannien.



INVESTOR-INFO

iShares MSCI India Starke Titel im Portfolio Der von Blackrock aufgelegte ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI India Index mit aktuell 102 indischen Aktien hoher und mittlerer Marktkapitalisierung ab. Hoch gewichtet sind neben dem Mischkonzern Reliance Industries die Fluglinie Bharti Airtel, das IT- Unternehmen Infosys und der Finanzwert Housing Development Finance Corporation. Innerhalb eines Jahres erzielte das Indexpapier 51 Prozent. In den vergangenen drei Monaten legte der ETF 18 Prozent zu.

Robeco Indian Equities Hausse hält an Der von Robeco aufgelegte Fonds wird seit 2010 von Team Pacific gemanagt. Die Investmentprofis weichen vom Vergleichsindex mitunter stark ab. Derzeit haben sie Finanzwerte mit 32 Prozent deutlich höher gewichtet. Auf Konsumgüter entfallen 16, auf IT-Titel 14 Prozent der Mittel. Seit Jahresanfang hat der Fonds 46 Prozent zugelegt und damit besser als der MSCI India abgeschnitten. "Die indischen Märkte befinden sich weiterhin in einer massiven Hausse", heißt es im jüngsten Fondskommentar.

Reliance Industries Gut gemischt Indiens größtes Privatunternehmen ist seit dem Jahr 1977 an der Börse in Mumbai gelistet. Der Mischkonzern ist in vielen Bereichen aktiv, etwa Erdöl, Chemie, Infrastruktur, Lebensmittel, Textilien und Elektronik. Geführt wird das Firmenkonglomerat von Mukesh Ambani. Die Aktie ist schon sehr gut gelaufen. Die konjunkturelle Erholung und vielversprechende Aktivitäten des Unternehmens im Bereich erneuerbare Energien versprechen weitere Kursgewinne.

