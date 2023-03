GCP-Aktie bricht zweistellig ein: Grand City Properties streicht überraschend die Dividende

Das Unternehmen begründete dies in einer am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit der Unsicherheit mit Blick auf die Bewertungen, die steigenden Finanzierungskosten und den begrenzten Zugang zu den Kapitalmärkten. Zuletzt hatte der Vorstand noch angekündigt, eine Dividende zahlen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten sogar mit einer leichten Erhöhung der direkten Gewinnbeteiligung auf 0,85 Cent je Aktie gerechnet. Größer Nutznießer der Dividende wäre der im MDAX notierte Konzern Aroundtown gewesen, der 59 Prozent der Anteile hält. Grand City Properties selbst ist im SDAX gelistet.

Auf XETRA geht es für die GCP-Aktie im Donnerstagshandel zeitweise um 11,9 Prozent abwärts auf 7,74 Euro.

/zb/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property Holdings Plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property Holdings Plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property Holdings Plc

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com