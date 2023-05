Zukauf: Director vergrößert Depot um Neon Equity-Aktien

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 28.04.2023 bei Neon Equity. Der Handel wurde am 03.05.2023 öffentlich gemacht. Sein Engagement in Neon Equity ausgebaut, hat am 28.04.2023 TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 320 Aktien zu je 9,90 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Neon Equity-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 4,40 Prozent auf 9,55 EUR.

Die Neon Equity-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,40 Prozent auf 9,50 EUR.

Zuvor handelte TO Holding 1 GmbH am 27.04.2023 mit Neon Equity-Anteilen. Zu jeweils 9,90 EUR kaufte TO Holding 1 GmbH 300 Anteile.

