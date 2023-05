Zukauf: Director vergrößert Depot um publity-Aktien

Aktien in diesem Artikel publity 21,20 EUR

Zum 03.05.2023 wurde bei publity ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 08.05.2023 gemeldet. NEON Equity AG, in enger Beziehung bei publity fügte dem eigenen Portfolio 225 publity-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 03.05.2023 einen Wert von jeweils 22,30 EUR. Bei der publity-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 21,60 EUR.

Im FSE-Handel kam die publity-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 21,30 EUR. Aktuell ergibt sich für publity eine Börsenbewertung in Höhe von 327,28 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 14.876.500 Anteilsscheine beziffert.

Schon am 02.05.2023 stellte NEON Equity AG Anteile zum Kauf. Das Portfolio von NEON Equity AG verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 295 Anteile zu jeweils 22,21 EUR.

