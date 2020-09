Indexänderung: Fünf Neuaufnahmen und Streichungen im EuroSTOXX 50 - zwei im Stoxx-50-Index

Auswahlkriterium für eine Mitgliedschaft in dem 50 Werte umfassenden Index ist die Marktkapitalisierung per Ende August.

Wie der Indexbetreiber der Deutsche Börse, Qontigo, am Dienstagabend mitteilte, werden fünf Aktien neu in den viel beachteten Index aufgenommen, fünf Aktien fallen heraus. Neu in den Index kommen die Papiere des Zahlungsabwicklers Adyen (Niederlande), des Beteiligungsunternehmens Prosus (Niederlande), des Spirituosenherstellers Pernod Ricard (Frankreich), des Immobilienunternehmens Vonovia (Deutschland) und des Aufzugsspezialisten Kone (Finnland).

Entnommen werden die Bankaktien Société Générale (Frankreich) und BBVA (Spanien), sowie die Telekommunikationstitel Telefonica (Spanien) und Orange (Frankreich) und außerdem das Papier des deutschen Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius.

Im Stoxx-50-Index, in dem auch Aktien aus europäischen Ländern außerhalb der Eurozone enthalten sind, gibt es ebenfalls Änderungen: Die Adyen-Aktie erhält hier den Platz der spanischen Bank Santander. adidas ersetzt die Aktien von Lloyds Bank im Stoxx-50 zum Schlusskurs am 7. September. Wie der Betreiber Stoxx mitteilte, wird die Änderung zum Handelsbeginn am 8. September wirksam. Lloyds werden per "fast exit" dem Index entnommen, adidas steigen auf. Alle anderen Änderungen im Stoxx-50 und im EuroSTOXX 50 treten mit Wirkung zum 21. September in Kraft, also zu den Schlusskursen am 18. September.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht über die Änderungen:

===

+ EURO-STOXX-50(zum 21. September)

NEUAUFNAHME

Adyen

Kone

Pernod Ricard

Prosus

Vonovia

HERAUSNAHME

BBVA

Fresenius

Orange

Societe Generale

Telefonica

+ STOXX50

NEUAUFNAHME

Adyen

HERAUSNAHME

Santander

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska/Shutterstock