GAZPROM-Aktie gesucht: GAZPROM trennt sich von deutscher Tochter GAZPROM Germania

"Am 31. März beendete die GAZPROM -Gruppe ihre Beteiligung an dem deutschen Unternehmen GAZPROM Germania GmbH und allen ihren Vermögenswerten, einschließlich GAZPROM Marketing & Trading Ltd.", teilte der russische Konzern am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Von GAZPROM Germania gab es zunächst keine Stellungnahme. Zunächst war unklar, ob das Auswirkungen auf den deutschen Markt haben würde.

Die GAZPROM Germania GmbH ist nach eigenen Angaben ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des russischen Energiekonzerns GAZPROM. GAZPROM Germania ist wiederum Eigentümerin weiterer Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft. Dazu gehören etwa der Gashändler Wingas, der Gasspeicherbetreiber Astora und eine Minderheitsbeteiligung am Gastransportunternehmen Gascade.

GAZPROM-Aktien verteuern sich in Moskau zeitweise um 3,79 Prozent auf 251,68 Rubel.

