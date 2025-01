Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 verliert aktuell an Boden.

Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,71 Prozent auf 5.932,71 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 51,983 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,376 Prozent stärker bei 5.997,86 Punkten, nach 5.975,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.919,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.000,68 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 6.090,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, stand der S&P 500 bei 5.695,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Wert von 4.697,24 Punkten auf.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 12,43 Prozent auf 47,86 USD), Enphase Energy (+ 6,42 Prozent auf 75,96 USD), Micron Technology (+ 4,21 Prozent auf 103,44 USD), Devon Energy (+ 3,70 Prozent auf 35,00 USD) und HCA (+ 3,67 Prozent auf 307,81 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palantir (-6,60 Prozent auf 70,91 USD), NVIDIA (-4,79 Prozent auf 142,27 USD), Take Two (-3,73 Prozent auf 181,93 USD), Lumen Technologies (-3,69 Prozent auf 5,61 USD) und Tesla (-3,61 Prozent auf 396,21 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 49.574.834 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,559 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

