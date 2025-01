DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen uneins -- Tencent auf US-Blacklist gesetzt -- Nippon Steel kämpft um US Steel-Übernahme -- Uber arbeitet mit NVIDIA zusammen -- Plug Power im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Dienstag höher. Der DAX verlor zum Handelsstart 0,05 Prozent auf 20.206,04 Punkte und baute seine Abschläge anschließend noch leicht aus. Mittlerweile kann er jedoch ins Plus drehen. Der TecDAX eröffnete 0,11 Prozent höher bei 3.486,36 Zählern und gewinnt auch weiterhin leicht hinzu. Nachdem gestrigen deutlichen Anstieg auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember kommt es am Dienstag zu einer Stabilisierung. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt in Reichweite. Von der Wall Street und aus Asien kommen gemischte Vorgaben.





Die europäischen Börsen sind am Dienstag von Gewinnen geprägt. Der EURO STOXX 50 startete 0,01 Prozent im Plus bei 4.987,38 Punkten, im Anschluss geht es leicht aufwärts. Händler rechnen mit einem volatilen Handel. Denn die Märkte seien derzeit hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine Erholung in China auf der einen Seite und Inflationssorgen auf der anderen. So werden in den USA mittlerweile weniger Zinssenkungen erwartet. In Europa belastet derweil eine schwache Konjunktur.





An der Wall Street ging es am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones ging höher in die Sitzung und zeigte sich auch anschließend freundlich. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch ins Minus zurück und schloss letztlich 0,06 Prozent tiefer bei 42.706,56 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite kletterte zur Eröffnung schon stark und baute seine Gewinne im Anschluss noch etwas weiter aus. Schlussendlich verließ er den Tag 1,24 Prozent fester bei 19.864,98 Zählern. Zum Start in die neue Handelswoche erwarteten Marktexperten von den US-Anlegern eine gewisse Zurückhaltung, da im Laufe der Woche wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden - insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag. Bereits am heutigen Montag wurde der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die US-Dienstleistungsbranche vorgelegt und hat ein anziehendes Geschäft im Dezember gezeigt. Daneben könnten sorgten Änderungen der US-Zollpolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump für Bewegung. Angeblich prüfen seine Berater Einfuhrzölle, die zwar für alle Länder gelten, jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollen. Trump hat einen entsprechenden Medienbericht jedoch als "unkorrekt" zurückgewiesen.