Quanten-Rally

D-Wave Quantum-Aktie offenbar mit Gewinnmitnahmen nach kräftigem Kurszuwachs

07.01.25 11:51 Uhr

Neben KI & Co. rücken inzwischen auch Quantencomputing-Unternehmen verstärkt in den Fokus interessierter Anleger. Davon profitiert etwa D-Wave Quantum und steigt an der Börse immer wieder kräftig an. Nun scheinen aber Gewinnmitnahmen zu folgen.

Wer­bung

• D-Wave Quantum-Aktie klettert zweistellig

• Gewinnmitnahmen folgen nach Kurssprung

• D-Wave Quantum scheint gut positioniert

Wer­bung Wer­bung Neben dem Hype rund um künstliche Intelligenz sind zuletzt auch Hersteller von Quantencomputern verstärkt in das Interesse von Anlegern geraten. So auch der Quantencomputer-Spezialist D-Wave Quantum aus Kanada. Nach einem dreistelligen Kurszuwachs in 2024 zeigte sich die Aktie im Dezember zuletzt aber sehr volatil. D-Wave Quantum-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kurssprung? Zum Wochenauftakt ging es an der NYSE nun aber erneut um 11,71 Prozent nach oben auf 10,21 US-Dollar zum US-Börsenschluss. Am Dienstag zeigt sich das Papier vorbörslich wieder etwas schwächer - derzeit steht ein kleiner Abschlag von 0,88 Prozent auf 10,12 US-Dollar an der Kurstafel. Zurückzuführen sein könnten die erwarteten Verluste im heutigen Geschäft auf Gewinnmitnahmen. Wer­bung Wer­bung Generell scheint D-Wave Quantum aber gut positioniert zu sein, um von dem Hype profitieren zu können. Die angekündigten Investitionen der US-Regierung in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von Quanten-Technologie vor kurzem betonen die Relevanz dieser aufkommenden Zukunftstechnologie. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com