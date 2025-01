Düstere Prognose

Der US-Aktienmarkt könnte 2025 eine unerwartete Wendung nehmen - Stifel-Analyst Barry Bannister prognostiziert eine starke Korrektur. Das steckt dahinter.

• S&P 500 könnte 2025 fallen

• Stifel-Analyst warnt vor wirtschaftlichen Herausforderungen

• US-Aktienmarkt in Gefahr?



Die Prognosen für den US-Aktienmarkt im Jahr 2025 fielen überwiegend bullish aus, doch nun warnt ein prominenter Analyst Anleger vor einer möglichen Korrektur. Barry Bannister, Chief Investment Stratege bei Stifel, äußerte in der CNBC Sendung "Squawk on the Street" vom 19. Dezember Bedenken, dass der Markt in den kommenden Monaten unter Druck geraten könnte. Laut Bannister könnten anhaltende wirtschaftliche Herausforderungen dazu führen, dass der S&P 500 im Jahr 2025 unterhalb seines derzeitigen Niveaus schließen könnte.

Experte warnt: Anhaltende Inflation belastet den Markt

Bannister sieht im Gespräch mit CNBC die nicht schnell genug sinkenden Inflation, die das Wirtschaftswachstum belastet, als entscheidenden Faktor für die Marktkorrektur. Das dürfe die US-Zentralbank Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinssätze weiterhin hoch zu halten. Trotz der Bemühungen um Zinssenkungen, erwartet Bannister, dass diese weniger stark ausfallen werde, als ursprünglich gedacht. Bannister erwartet daher, dass der S&P 500 2025 im ersten Halbjahr zunächst weiter steigt, in der zweiten Jahreshälfte jedoch deutlich sinkt. So prognostiziert er, dass der S&P 500 im Bereich der mittleren 5.000er Werte abschließen wird - eine spürbare Korrektur im Vergleich zu den Rekordständen von rund 6.000 Punkten Ende des Jahres 2024.

Aktiencrash voraus? Schwaches Wirtschaftswachstum bremst Aktienmarkt

Ein zentrales Problem, das Bannister im CNBC-Interview anführt, ist das schwächere Wirtschaftswachstum der USA. Der Analyst geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf etwa 1,5 Prozent sinken wird, was das Konsumwachstum aufgrund niedrigerer Reallöhne und schwächerer Investitionen belastet. Diese ökonomische Abkühlung könnte zu einem Rückgang der Unternehmensgewinne und somit auch der Aktienkurse führen. Der Stifel-Experte hebt weiter hervor, dass das Umfeld nicht förderlich für eine Fortsetzung der derzeitigen "Aktien-Manie" sei.

Darum empfiehlt der Stifel-Analyst Anlegern defensive Sektoren

Angesichts dieser Herausforderungen rät Bannister im Gespräch mit CNBC dazu, in defensive Sektoren zu investieren, die von einem langsameren Wirtschaftswachstum profitieren könnten. Besonders Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen, Versorger und Konsumgüter würden in einem solchen Marktumfeld gut abschneiden. Diese sogenannten "Value"-Sektoren gelten als stabiler und weniger anfällig für die Schwankungen des Gesamtmarktes.

Die große Prognose-Debatte 2025: Bullen- oder Bärenmärkt?

Während Bannister einer der wenigen Strategen ist, der einen Rückgang des S&P 500 im Jahr 2025 erwartet, ist er dennoch nicht allein in seiner Korrekturerwartung für die zweite Jahreshälfte. So prognostizierte etwa Tom Lee von Fundstrat in seinem 2025 Outlook, dass der S&P 500 im ersten Halbjahr 2025 auf 7.000 Punkte steigen könnte, um dann im zweiten Halbjahr auf etwa 6.600 zu fallen.

Andere Strategen, wie Kevin Gordon von Charles Schwab, gehen davon aus, dass der Markt weiterhin gut abschneiden könnte, solange das Wirtschaftswachstum robust bleibt. "Das Wachstumshintergrund war ein wesentlicher Treiber der Aktienmarkt-Rallye", sagte Kevin Gordon, Senior Investment Stratege bei Charles Schwab, gegenüber Yahoo Finance. "Wenn die Inflation immer noch relativ hartnäckig ist, aber die Wirtschaftsleistung insgesamt relativ stark bleibt, wie es die meiste Zeit dieses Jahres der Fall war, dann denke ich, dass der Markt weiterhin gut abschneiden kann."

S&P 500 im Blick: Sollten Anleger nun besorgt sein?

Die Einschätzungen von Barry Bannister bieten einen pessimistischen Ausblick auf den US-Aktienmarkt im Jahr 2025. Höhere Zinsen, schwächeres Wirtschaftswachstum und anhaltende Inflation könnten den Markt belasten. Trotz der pessimistischen Prognose von Stifel-Analyst Barry Bannister bleibt die Zukunft des US-Aktienmarktes abzuwarten. Auch wenn einige Herausforderungen den Markt belasten könnten, gibt es weiterhin Optimismus unter anderen Experten. In jedem Fall bleibt es wichtig, die Entwicklungen weiterhin genau zu beobachten, um auf mögliche Schwankungen flexibel reagieren zu können.

