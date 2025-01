Ausgefallene Prognosen

Die jährlich erscheinenden "Outrageous Predictions" der Saxo Bank bieten einen faszinierenden Blick auf mögliche, wenngleich unwahrscheinliche, Szenarien. Die Analysten der Bank setzen auf eine Mischung aus kühnen Annahmen und bahnbrechenden Veränderungen, die die Märkte und die Weltwirtschaft grundlegend beeinflussen könnten.

"... unsere Vorhersagen für 2025 - von NVIDIA, das seine Magnificent-7-Konkurrenten übertrumpft, bis hin zum Fall der OPEC, von einer kühnen Wette auf die Reflation in China bis hin zu einem großen Sprung nach vorn in der Biotechnologie - sind genau wie versprochen: ausgefallen", erklärt John J. Hardy, Chief Macro Strategist bei Saxo Bank, in einem Interview mit finews.ch.

1. Trump 2.0 sprengt den US-Dollar - Krypto gewinnt

Donald Trump kehrt 2025 als Präsident der USA zurück, doch dieses Mal könnte er die Weltwirtschaft noch stärker auf den Kopf stellen. Laut der Saxo Bank wird Trump 2.0 die globalen Handelsbeziehungen mit massiven Importzöllen und einer drastischen Reduzierung des US-Handelsdefizits umgestalten. Diese Maßnahmen könnten das weltweite Finanzsystem erschüttern und den US-Dollar um bis zu 20 Prozent gegenüber anderen Hauptwährungen fallen lassen - und sogar um 30 Prozent gegenüber Gold. Infolgedessen könnten alternative Währungen wie der chinesische Renminbi oder Gold-gesicherte Kryptowährungen erheblich an Bedeutung gewinnen. Der Krypto-Markt dürfte ein starkes Wachstum erfahren und sich auf über zehn Billionen US-Dollar ausweiten.

2. NVIDIA wird doppelt so wertvoll wie Apple

Im Jahr 2025 dürfte NVIDIAS Erfolg weiter verstärkt werden durch die Verfügbarkeit seines revolutionären Blackwell-Chips, der die Leistung von KI-Berechnungen pro Energieeinheit im Vergleich zur vorherigen Generation um das 25-fache steigert. NVIDIA könnte 2025 eine Marktkapitalisierung von 7 Billionen US-Dollar erreichen, was etwa zehn Prozent des globalen Aktienmarktes entspricht, und sogar Apple überholen. Doch dies könnte auch zu einer stärkeren Regulierung führen, da die Dominanz von NVIDIA im Markt Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit aufwirft.

3. China startet 50-Billionen-CNY-Stimuluspaket für Wirtschaftswachstum

Angesichts einer möglichen Rezession, die durch massive Unternehmens- und Immobilienverschuldung geprägt sein könnte, dürfte China auf einen gewaltigen Stimulus setzen. Im Jahr 2025 könnte die Regierung eine Steuerinitiative in Form eines 50-Billionen-CNY-Paketes auf den Weg bringen, das vor allem über eine neue digitale Währung direkt in die Taschen der Verbraucher fließen soll. Diese massive Maßnahme könnte zu einem globalen Wirtschaftswachstumsschub führen, die chinesische Wirtschaft anheizen und den Renminbi stärken. Zudem soll die Arbeitszeit verkürzt werden, um Freizeit, Konsum, die Gründung von Unternehmen und das Kinderkriegen anzukurbeln.

4. Erstes bio-gedrucktes Menschenherz schafft Durchbruch in der Medizin

2025 könnte die Medizin eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnten erleben: Das erste voll funktionsfähige bio-gedruckte Menschenherz. Diese Entwicklung in der 3D-Drucktechnologie könnte nicht nur den globalen Mangel an Organspenden lindern, sondern auch das Potenzial haben, die menschliche Lebensdauer zu verlängern. Anleger in den Bereichen Biotechnologie und 3D-Druck könnten von dieser bahnbrechenden Innovation profitieren. Es wäre mit einer Reihe von Börsengängen in diesem Bereich zu rechnen.

5. Elektromobilität beendet OPECs Vormachtstellung - Ölpreis bricht ein

In einem noch nie dagewesenen Tempo könnte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, insbesondere aus China, gesteigert werden, wodurch der Einfluss der OPEC auf den globalen Ölmarkt schwindet. Der Ölbedarf dürfte drastisch sinken. OPEC-Mitglieder werden sich über Produktionsquoten hinwegsetzen, was zu einem Rückgang der Ölpreise führen wird. Dies würde Fluggesellschaften, Chemie-, Farb- und Reifenhersteller sowie Logistikunternehmen begünstigen. Kurzfristig wird sich der Markt jedoch stabilisieren, da teure Fördermethoden, wie die Schieferölproduktion in Nordamerika, eingestellt werden.

6. USA führt Steuer auf KI-Rechenzentren ein

Die explodierende Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen treibt die Energiepreise in die Höhe. Um den Anstieg der Stromkosten abzufedern und die Belastung der Haushalte zu verringern, könnte die US-Regierung 2025 eine Steuer auf KI-Datenzentren einführen. Diese Steuer würde die größten Technologieunternehmen dazu anregen, in neue, nachhaltigere Energiequellen wie Solar- und Windkraft zu investieren. Langfristig könnten dann die Erdgaspreise in den USA um mehr als das Doppelte steigen, was erheblich zur Inflation beiträgt.

7. Naturkatastrophe führt zur ersten Insolvenz eines großen Versicherers

2025 könnte eine verheerende Naturkatastrophe die erste große Versicherungsgesellschaft in die Insolvenz treiben. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von extremen Wetterereignissen und unzureichend kalkulierten Risiken könnte ein solches Ereignis die Versicherungsbranche erschüttern. Dies führt dann zu einem Preisanpassungsprozess für Naturkatastrophen und einem Wertverlust vieler Immobilien, was das Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Während die Finanzmärkte in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, dürften die Aktien von Berkshire Hathaway steigen, da Buffetts Unternehmen über genügend Kapital verfügt, um die Panik zu überstehen.

8. Pfund erholt sich und überholt das Euro-Niveau

Die Prognosen für das britische Pfund könnten sich 2025 überraschend positiv entwickeln. Dank eines Wachstumsimpulses aus der Binnenwirtschaft und einer stabileren Fiskalpolitik könnte das Pfund gegenüber dem Euro auf über 1,27 steigen und das Niveau vor dem Brexit-Referendum übertreffen. Dies würde nicht nur das Vertrauen in die britische Wirtschaft stärken, sondern auch zu einer stärkeren Performance des britischen Aktienmarktes führen.

Gewagt, aber durchaus möglich: Prognosen, die die Welt auf den Kopf stellen könnten

Die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank sind eine faszinierende Mischung aus technologischem Fortschritt, geopolitischen Umwälzungen und wirtschaftlichen Transformationen. Während einige dieser Prognosen wie Science-Fiction anmuten, könnten sie in einer Welt, die sich zunehmend in unerforschte Gewässer begibt, durchaus Realität werden. "Hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlimmste vor", lautet der abschließende Rat von John J. Hardy an Anleger im Interview mit finews.ch.

