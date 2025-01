• USDC ist nach Tether der größte Stablecoin weltweit

• Binance und Circle kooperieren, um USDC zu stärken

• Marktführer Tether im Visier



USDC ist ein Stablecoin, der an den Wert des US-Dollars gekoppelt ist und von Circle herausgegeben wird. Wie Coinbase erläutert, sollen Stablecoins Preisschwankungen reduzieren, indem sie den Wert von Kryptowährungen an stabilere Vermögenswerte koppeln, meist an Fiat-Währungen. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,79 Milliarden US-Dollar ist USDC der zweitgrößte Stablecoin nach Tether (USDT) und rangiert laut Daten von CoinMarketCap als die achtgrößte Kryptowährung weltweit. Die Marktkapitalisierung von Tether - der viertgrößten Kryptowährung weltweit - liegt derweil bei 137,35 Milliarden US-Dollar (Stand der Daten: 06.01.2025).

Wer­bung

Binance und Circle, zwei bedeutende Akteure der Kryptowährungsbranche, haben nun zuletzt ihre Rivalität beigelegt und eine strategische Partnerschaft angekündigt, um den Stablecoin USDC zu fördern. USDC, der durch den US-Dollar im Verhältnis 1:1 abgesichert ist, befindet sich im gemeinsamen Besitz von Circle und Coinbase.

Binance, einst führend auf dem Stablecoin-Markt mit seinem BUSD-Stablecoin, musste diesen Ende 2023 aufgrund regulatorischen Drucks einstellen. Zuvor hatte Circle Binance und Tether für deren mangelnde Compliance kritisiert.

"Binance hat sein Geschäft tiefgreifend umgestaltet, und im Laufe der Zeit sind wir übereingekommen, dass es sinnvoll ist, einen der vertrauenswürdigsten und am stärksten regulierten Stablecoins der Welt zusammenzubringen", erklärt Kash Razzaghi, Chief Business Officer von Circle, gegenüber Fortune.

Circle habe offenbar seinen langjährigen Konflikt mit Binance beigelegt, um von dessen umfangreichem Netzwerk zu profitieren und neue Kunden für USDC zu gewinnen. Im Gegenzug könne Binance auf die starken Beziehungen von Circle zu US-Behörden und anderen Regulierungsstellen setzen, um seine Position auf dem Stablecoin-Markt wieder auszubauen.

"Durch diese Partnerschaft wird Binance USDC in seiner gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette umfassender verfügbar machen und sicherstellen, dass seine mehr als 240 Millionen Benutzer weltweit nahtlos auf USDC zugreifen und es für Handels-, Spar- und Zahlungsanwendungen verwenden können", so Circle-CEO Allaire via X.

BREAKING NEWS: Circle and Binance have entered into a strategic partnership that will accelerate global USDC and crypto adoption. The world’s largest exchange and crypto super app and the world’s largest trusted and compliant dollar stablecoin operator are coming together to… pic.twitter.com/WO8w4rv3NZ