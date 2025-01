10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte mit Gewinnen in die erste volle Handelswoche des neuen Jahres starten und könnte dabei erneut die Marke von 20.000 Punkten übersteigen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,46 Prozent höher bei 19.998 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

Die wichtigsten Börsen in Asien verbuchen zum Wochenauftakt Verluste. In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 nach der Rückkehr aus seiner mehrtägigen Feiertagspause gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,47 Prozent auf 39.307 Punkte nach. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert zur gleichen Zeit 0,53 Prozent und fällt somit auf 3.194 Stellen. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil um 0,61 Prozent leichter bei 19.640 Zählern.

3. XPeng und VW wollen großes Ladenetz in China errichten

Der chinesische Autohersteller XPeng will zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, werden sie gemeinsam mehr als 20.000 Ladesäulen in 420 Städten in China errichten. Zur Nachricht

4. Microsoft investiert Milliardenbetrag in KI-Rechenzentren

Microsoft will allein im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Mehr als die Hälfte werde in den USA investiert, betonte der Software-Riese in einem Blogeintrag. Das aktuelle Geschäftsjahr von Microsoft läuft noch bis Ende Juni. Zur Nachricht

5. Bitcoin wieder um 100.000-Dollar-Schwelle

Der Bitcoin hat die Kursschwäche am Ende des vergangenen Jahres endgültig abgeschüttelt und steuert wieder auf die Marke von 100.000 US-Dollar zu. Am Montag kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp knapp 99.900 Dollar. Zur Nachricht

6. US-Kongress vor Bestätigung von Donald Trumps Sieg bei Präsidentschaftswahl

Im US-Kongress in Washington steht die Bestätigung des Sieges von Donald Trump bei der Präsidentenwahl an. Was normalerweise ein unspektakulärer, formeller Akt ist, wurde vor vier Jahren von einem beispiellosen Gewaltexzess durchkreuzt. Zur Nachricht

7. Volkswagen steigert Verkäufe der Marke VW auf dem US-Markt

Der Volkswagen-Konzern hat 2024 beim US-Absatz ein gemischtes Ergebnis eingefahren. Von der Marke Volkswagen wurden mit gut 379.000 Stück 15,2 Prozent mehr abgesetzt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im vierten Quartal legte der Absatz um 7,0 Prozent auf gut 103.000 Fahrzeuge zu. Zur Nachricht

8. CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus

Nach Millionenverlusten rund um die gescheiterte Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fokussiert sich das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac auf die Forschung. "Das ist das, was CureVac stark macht: Forschung, Innovation und frühe klinische Entwicklung", sagt Vorstandschef Alexander Zehnder. Zur Nachricht

9. Daten zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im Dezember voraus

Die große Teuerungswelle ist gebrochen, doch im Herbst ging es bei der Inflationsrate wieder nach oben. Heute (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt erste Daten für den Dezember.

10. Euro steigt leicht

Der Euro kostet am Montagmorgen zeitweise 1,0313 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.