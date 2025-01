Nach Inflationsdaten: DAX weiter über 20.000-Punkte-Marke -- Analysten streichen Kursziele für Novo Nordisk zusammen -- CureVac, Microsoft, XPeng, VW, Infineon im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Montag im Plus. Der DAX ging bei 19.982,66 Punkten mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent in den ersten Handelstag der neuen Woche und bewegt sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Dabei kann er die runde Marke von 20.000 Punkten hinter sich lassen. Der TecDAX gewann zum Handelsstart 0,28 Prozent auf 3.424,52 Zähler hinzu und steigt im Anschluss weiter. Am heutigen Montag verbucht der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der ersten vollen Handelswoche des neuen Jahres klare Gewinne. Am Markt wird damit gerechnet, dass im Laufe der Woche wieder mehr große Investoren aus ihrer Weihnachtspause zurückkehren und die Bewegungen am Aktienmarkt somit wieder mehr Bedeutung erhalten. Da am heutigen Montag in einigen Bundesländern jedoch noch der Feiertag "Heilige Drei Könige" begangen wird, dürfte es zum Wochenstart noch etwas ruhiger bleiben. Aus den USA und Asien kommen am Montag gemischte Signale. Während sich Chinas Dienstleistungssektor laut neuer Daten positiv entwickelt hat, sorgt die in den USA heute erwartete Bestätigung des Trump-Siegs durch den US-Kongress für etwas Beunruhigung, nachdem dieser Akt beim Biden-Sieg vor vier Jahren von Gewaltausbrüchen begleitet war. Aus Deutschland wurden erste Daten zur Entwicklung der Inflation im Dezember und im Gesamtjahr 2024 vorgelegt: Während die Verbraucherpreise im letzten Monat des Jahres anzogen, lag die Jahresinflation deutlich uner dem Vorjahreswert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart in Grün. Der EURO STOXX 50 legte zur Eröffnung um 0,45 Prozent auf 4.893,32 Punkte zu. Auch im Anschluss zeigt er sich fest. Zum Start in die neue Woche steht vor allem die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus, am Dienstag folgen die Zahlen aus der Eurozone . Vorgelegt wurden daneben auch die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes für Dezember. Der EU-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ist dabei etwas besser ausgefallen als erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Freitag nach oben. Der Dow Jones startete etwas fester und gewann auch anschließend hinzu. Letztendlich ging er 0,80 Prozent höher bei 42.732,13 Punkten ins Wochenende.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls stärker. Auch er verblieb weiterhin im Plus, wo er 1,77 Prozent fester bei 19.621,68 Zählern in den Feierabend ging. Die Zeichen standen auf grün, allerdings gab Marktexpertin Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown laut der Deutschen Presse-Agentur zu bedenken, dass der anfängliche Optimismus schnell verfliegen könnte. Streeter erwartet in 2025 bestenfalls zwei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Angesichts des starken Börsenjahrs 2024 überrasche sie die Vorsicht der Anleger nicht. Auch die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar bleibe ein Unsicherheitsfaktor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken