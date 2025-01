Aufwärtsbewegung

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt.

Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen im Handelsverlauf in die Gewinnzone und setzten die Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fort. Im Vergleich zum Donnerstag hielt sich der Preisaufschlag kurz vor dem Ende der verkürzten Handelswoche aber in Grenzen.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 76,12 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 32 Cent auf 73,45 Dollar.

Seit mittlerweile fünf Handelstagen in Folge geht es mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee nach oben. Am Donnerstag hatte die Notierung zeitweise bei 76,55 Dollar den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Unter anderem wurden die Ölpreise durch Lagerdaten aus den USA gestützt. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Ölvorräte nach Angaben der US-Regierung vom Donnerstag um 1,2 Millionen auf 415,6 Millionen Barrel gesunken. Ein Rückgang der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt sorgt in der Regel für Auftrieb bei den Preisen.

Am Markt wurden zur Begründung des jüngsten Preissprungs auch Charttechnik angeführt. Demnach hätten die Notierungen den 100 Tages-Durchschnitt zuletzt nach oben durchbrochen, was am Markt automatisch Ölkäufe ausgelöst habe.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)