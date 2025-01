Aufwärtspotenzial

Die Edelmetalle Gold und Silber haben 2024 überzeugend performt. Insbesondere für Silber rechnet ein Experte der Commerzbank auch für das neue Jahr mit weiterem Aufwärtspotenzial.

Rund 23 Prozent hat der Silberpreis im Jahr 2024 an Wert gewonnen. Damit schaffte es das Industriemetall in Sachen Performance nicht ganz an die des großen Edelmetallbruders Gold heran, Carsten Fritsch, Edelmetallanalyst bei der Commerzbank, sieht für das neue Jahr aber die Chance auf weitere Preissteigerungen.

Geldpolitik dürfte die Silberpreise weiter treiben

Zwar schneide Silber weiterhin schlechter ab als Gold, räumt der Marktexperte Kitco zufolge in einer jüngsten Investorenmitteilung ein. Dennoch bleibe er für 2025 positiv gestimmt. Das aktuelle Gold-Silber-Verhältnis wird bei etwa 85 Punkten gehandelt, ungefähr dort, wo es das Jahr begonnen hat, auch wenn die Preise 2024 gestiegen seien, heißt es von Seiten des Edelmetallanalysten. "Mit anderen Worten, Silber ist im Vergleich zu Gold immer noch günstig", betont Fritsch.

Weiteres Aufwärtspotenzial sieht der Experte dabei insbesondere durch die Geldpolitik. "Wie Gold wird Silber durch die bereits umgesetzten Zinssenkungen und die Aussicht auf weitere Senkungen durch die Zentralbanken gestützt. Denn Silber ist trotz seiner hohen industriellen Verwendung auch ein Anlagemetall", wird er von Seiten des Portals zitiert.

Der Lockerungszyklus der Federal Reserve unterstütze die Investitionsnachfrage nach Gold und habe die Attraktivität von Silber als Anlage in diesem Jahr gesteigert, wie er mit Blick auf die Zuflüsse in silbergedeckte börsengehandelte Fonds (ETFs) betont. Dennoch stagniere die Nachfrage nach physischem Gold derzeit auf einem Vierjahrestief.

Nachfrage aus der Industrie bleibt hoch

Silber profitiert unterdessen seiner Ansicht nach insbesondere von starkem industriellen Interesse. Während sich die Investitionsnachfrage in den letzten Monaten verbessert habe, sei die Hauptstütze für die Unterstützung von Silber die industrielle Nachfrage, die weiterhin "einen Rekord nach dem anderen bricht". Dabei verweist der Experte auch darauf, dass Silber ein stark nachgefragter Rohstoff etwa in Photovoltaik-Solarmodulen sei. "Die Silbernachfrage für Photovoltaik hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt und entspricht nun fast der Nachfrage nach Barren und Münzen", sagte er.

Aussichten für 2025 bleiben gut

2025 sei bei Silber mit einem weiteren Angebotsdefizit zu rechnen, was sich langfristig positiv auf die Preisprognose auswirken werde. "Wir erwarten einen Preisanstieg auf 32 USD pro Feinunze bis Mitte nächsten Jahres und auf 33 USD bis Ende 2025", so seine optimistische Prognose. Dadurch werde Silber auch gegenüber Gold etwas Boden gutmachen und das Gold/Silber-Verhältnis würde bis Ende 2025 auf 80 sinken, so der Experte weiter.



