Nordex-Aktien profitieren erneut von Klimadiskussion

"Kanzlerin Merkel will einen starken Ausbau der Windkraft- und Solarenergie", sagte ein Händler. Das ließ den Nordex -Kurs im frühen Handel um 2,2 Prozent auf 10,50 Euro zulegen auf den höchsten Stand seit Mitte August.

Bereits am Donnerstag im späten Handel war der Kurs angesprungen und hatte um 7,5 Prozent zugelegt. Börsianer hatten hierzu auf einen Entwurfvorschlag für das derzeit noch tagende Klimakabinett verwiesen, das der Nachrichtenagentur Bloomberg vorlag. Demnach ist geplant, die Kapazität der Windkraftanlagen an Land von aktuell knapp über 50 Gigawatt bis 2030 auf rund 80 Gigawatt zu erhöhen.

Nordex-Aktien steigen am Freitagmorgen 4,86 Prozent auf 10,78 Euro.

Metzler: Heimatmarkt könnte für Nordex deutlich wichtiger werden

Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Nordex mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des Klimakabinetts auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Was bislang an Nachrichten durchgesickert sei, sei positiv für Nordex und andere Unternehmen der Branche Erneuerbare Energien, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Ausbau der Windkraftaktivitäten könne den in Deutschland erzielten Umsatzanteil von Nordex von derzeit unter 5 auf rund 20 Prozent steigen lassen.

