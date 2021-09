BASF startet Partnerschaft mit Chinas Batteriehersteller CATL - BASF-Anleger erfreut

Aktien in diesem Artikel BASF 65,83 EUR

1,00% Charts

News

Analysen

Die Zusammenarbeit werde sich auf Kathodenmaterialien sowie das Batterierecycling konzentrieren, teilten beide Unternehmen mit. Entwickelt werden solle eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien, hieß es weiter.

Die Partnerschaft soll auch den Ausbau der Präsenz von CATL in Europa unterstützen. Angaben zu finanziellen Details der Kooperation wurden nicht gemacht. CATL, der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, baut in der Nähe von Erfurt eine neue Batteriefabrik, die Ende 2022 ihre Fertigung aufnehmen soll. BASF errichtet eine Fabrik für Batteriematerialien in Schwarzheide und ebenfalls dort eine Prototypanlage für die Wiederverwertung von E-Auto-Batterien, die Anfang 2023 in Betrieb gehen soll.

BASF-Aktien gewinnen via XETRA 1,43 Prozent auf 65,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: BASF